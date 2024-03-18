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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tutan, geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerleri yarınlara aktaran çınarlar olduğunu belirtti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tutan, geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerleri yarınlara aktaran çınarlar olduğunu belirtti.

Türk milletinin, tarihin her döneminde yaşlıları baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bildiğini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Büyüklerimize hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını ve kimseye muhtaç olmadan huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Sosyal devlet anlayışıyla, yaşlılarımızın daha sağlıklı daha mutlu, daha huzurlu olmaları, geleceğe güvenle bakmaları için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Güncel Haberler

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