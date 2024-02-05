Kırklareli Valisi Birol Ekici, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ekici, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan döküm fabrikasını ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

Personelle sohbet eden Ekici, istekleri de dinledi.

Yatırımcıları bölgeye davet eden Ekici, OSB'nin cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti.

Atatürk Evi'ni 850 bin kişi ziyaret etti

Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi'ni 6 yılda 850 bin kişi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Atatürk Evi'nin son 1 yılda 100 bin ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Kesimoğlu, yurt dışından ziyaretçilerinde evi görmeye geldiklerini kaydetti.

Ziyaretçi sayısının her gün arttığını bildiren Kesimoğlu, "850 bin kişiyi misafir etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İstanbul başta olmak üzere, güzel ülkemizin dört bir yanından vatandaşımız bu nadide yapıyı görmek için Kırklareli'ne geliyor. Sınır ötesinden, Balkan ülkelerinden de konuklarımız oluyor." diye kaydetti.