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Kırklareli Valiliğine Mehmet Ali Özkan atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, Kırklareli Valisi Uğur Turan, merkeze alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karara göre, Turan'ın yerine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan atandı.

Mehmet Ali Özkan'ın özgeçmişi

Ankara'nın Güdül ilçesinde 1973 yılında doğan Mehmet Ali Özkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

1999 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak Gümüşhane Kaymakam Adayı olarak mesleğe başlayan Özkan, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ve Denizli'nin Beyağaç ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı.

İçişleri Bakanlığı yurt dışı eğitim stajı kapsamında bir yıla yakın süreyle İngiltere'de bulunan Özkan, daha sonra sırasıyla Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Van'ın Gürpınar, Konya'nın Hadim, Düzce'nin Gölyaka, Artvin'in Hopa ve Bitlis'in Tatvan ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. Özkan, 2017-2019 yıllarında Bitlis'in Yolalan Belde Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlendi.

9 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli Valiliğine atanan ve 3 yıl bu görevi yürüten Özkan, 9 Ağustos 2023 tarihli kararnameyle Yozgat Valisi olarak görevlendirilmişti.

Özkan, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Kaynak: AA