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Kırklareli Valiliği, Demirköy ve Vize'de 50-75 km hızla fırtına beklendiğini açıkladı

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Kırklareli Valiliği, Demirköy ve Vize ilçelerinde rüzgarın saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Deniz ulaşımında aksamalara karşı vatandaşların ve balıkçıların tedbirli olması, acil durumlarda 112'nin aranması istendi.

Kırklareli Valiliği, Demirköy ve Vize ilçelerinde fırtına beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi.

Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve balıkçıların tedbirli olması istendi.

Açıklamada ayrıca acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması veya Hayat 112 Mobil Uygulaması'nın kullanılması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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