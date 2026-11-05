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Kırklareli Üniversitesinde bölüm başkanları Rektör Rengin Ak başkanlığında toplandı

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Kırklareli Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında bölüm başkanları toplantısı yapıldı. Toplantıda üniversitenin genel işleyişi, akademik faaliyetleri ve bölüm çalışmaları ele alınırken bölüm başkanlarının talepleri dinlendi.

Kırklareli Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında bölüm başkanları toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, üniversitenin genel işleyişi, akademik faaliyetleri ve bölümlerin yürüttüğü çalışmalara ilişkin konular ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle ve Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ile Rektör Danışmanları Prof. Dr. İskender Gümüş ve Prof. Dr. Seçkin Yavuzdoğan da katıldı.

Bölüm başkanlarının talep ve değerlendirmelerinin dinlendiği toplantıda, üniversitenin akademik ve kurumsal kalitesini artırmaya yönelik adımlar değerlendirildi.

Kaynak: AA
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