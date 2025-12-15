Haberler

Güncelleme:
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç'ı ziyaret ederek akademik iş birlikleri ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, Kırklareli'nde okullar arası kros il birinciliği yarışması gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Ak, üniversitede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında İnanç'a bilgi verdi.

Ak ile İnanç, akademik iş birlikleri, ortak projeler ile eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Okullar arası kros il birinciliği yarışması düzenlendi

Kırklareli'nde okullar arası kros il birinciliği yarışması yapıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Kavaklı Korusu'nda düzenlenen müsabakaya 40 okuldan 300 sporcu katıldı.

Üç ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu tarafından madalya verildi.

Babuşcu, müsabakalara katılan sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
