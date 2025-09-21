Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yıl Açılış Töreni Gerçekleşti

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde akademik yıl açılış töreni gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, fakülte binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Ak, "Bu ders ile başlayacak eğitim yolculuğunuzun küresel gelişmeleri daha geniş bir bakış açısıyla görmenize ve yenilikleri doğru okuyarak anlamlandırmanıza vesile olacağına yürekten inanıyorum. "dedi.

Konuşmaların ardından ilk ders Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Tunalı tarafından verildi.

Programa, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Cergibozan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ömer Faruk Güleç ve Doç. Dr. Fatih Karasaç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.