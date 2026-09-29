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Kırklareli Üniversitesi Danışma Kurulu, Vali Turan başkanlığında toplandı

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Kırklareli Üniversitesi Danışma Kurulu, Vali Turan başkanlığında toplandı
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Kırklareli Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı. Belediye Başkanı Derya Bulut ile Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'ın katıldığı toplantıda, üniversitenin iş birliği ve kente sağlanacak projeler görüşüldü.

Kırklareli Üniversitesinde Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda üniversite, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Üniversitenin akademik eğitim, araştırma, geliştirme ve bölgesel katkı alanlarındaki çalışmaları değerlendirilerek yükseköğretim alanında kente sağlanacak projeler görüşüldü.

Kaynak: AA
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