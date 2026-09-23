Kırklareli Pınarhisar'da otomobil ile pikap çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Kırklareli Pınarhisar'da otomobil ile pikap çarpıştı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde ışıklı kavşakta otomobil ile açık kasa pikap çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir yolcu Pınarhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, yaralılar Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y. idaresindeki otomobil ile Ç.K. yönetimindeki açık kasa pikap, Pınarhisar ışıklı kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan bir yolcu, Pınarhisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA