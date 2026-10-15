Kırklareli Pehlivanköy'de küçükbaş işletmelerinde aşılama ve kimliklendirme yapıldı

Kırklareli Pehlivanköy'de küçükbaş işletmelerinde aşılama ve kimliklendirme yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde teknik kontrol, kimliklendirme ve aşılama çalışmaları yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığını korumak ve salgın hastalıkların önüne geçmek için çalışmaların süreceğini bildirdi.
Pehlivanköy ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde teknik kontrol, kimliklendirme ve aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.
Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi.
Ekiplerce işletmelerde teknik incelemeler yapılırken, hayvanların sağlık durumları kontrol edilerek kimliklendirme ve düzenli aşılama uygulamaları gerçekleştirildi.
Hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıkların önüne geçilmesi ve kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.