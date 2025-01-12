Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 2 dere ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.