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Vize'de tüm plajlarda deniz yasağı

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda denize giriş yasaklandı. Kaymakamlık vatandaşları yasağa uymaya çağırırken, jandarma ekipleri plajlarda denetim yapacak.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetim yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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