Kırklareli'nin Longoz ve Istranca Ormanları Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki Longoz Ormanları ve Istranca ormanları, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne dönüşerek ziyaretçilerine doğal güzellikler sunuyor. Yerli ve yabancı turistler, dökülen yapraklar ve çeşitli canlılarla dolu bu bölgelerde yürüyüş yaparak sonbaharın tadını çıkarıyor.

Kırklareli'nin doğal zenginlikleriyle ünlü Longoz ve Istranca ormanları, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 511 dönümlük alanı kaplayan Longoz Ormanları, gölleri, yürüyüş parkurları ve zengin canlı çeşitliliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına bürünen ağaçlar, dökülen yapraklarıyla derelerin yüzeyinde tabloyu andıran manzaralar oluşturuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş yollarında gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, sonbaharın renklerini izlerken göldeki kuşları da fotoğraflama imkanı buluyor.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında uzanan Istranca ormanlarında da meşe ve çam ağaçları, sonbaharın tüm renklerini sergiliyor. Yeşilden sarıya, turuncudan kahverengiye uzanan tonlar, bölgeyi doğaseverler için bir açık hava atölyesine dönüştürüyor.

Kırklareli'nin bu iki eşsiz doğa manzarası, sonbaharda da insanları kendine çekmeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
