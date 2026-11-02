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Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli'yi ziyaret etti.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli'yi ziyaret etti.

İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimince gerçekleştirilen ziyarette, şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Sağlık çalışanlarına iletişim eğitimi

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (KLÜSEM) sağlık personeline yönelik ekip iletişimi eğitimi düzenlendi.

Sağlık hizmetlerinde ekip içi uyumu güçlendirmek ve kurum içi iletişim standartlarını yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen program, Lüleburgaz Kadın Akademisi Eğitim Salonu'nda yapıldı.

Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sali tarafından verilen eğitimde, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim ve koordinasyon, ekip içi güven ortamının tesisi, aktif dinleme, stres altında yapıcı iletişim yöntemleri ile hizmet kalitesini artıran profesyonel davranış ilkeleri ele alındı.

Interaktif uygulamalarla desteklenen programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

Kaynak: AA
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