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Kırklareli'nde Ziyaret ve Sinema Etkinliği

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kent Konseyi Başkanı Aptullah Mutluer'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kent Konseyi Başkanı Aptullah Mutluer'i makamında kabul etti.

Vali Turan, Mutluer ile bir süre sohbet ederek kentte yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Mutluer'e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Ellez Bağcılık ve Tarım Ürünleri Sahibi Muvaffak Özdil de bulundu.

Sinema etkinliği düzenlendi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan çocuklar ve ailelerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkinlik kapsamında "Atatürk: Zaferin Şafağı" filmini izleyen çocuklar ve ailelerinin keyifli bir gün geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tür etkinliklerle çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin ve ailelerle bir araya gelinerek moral sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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