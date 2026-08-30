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Lüleburgaz'da Tugay Komutanı Ziyareti ve Yeni Gelişmeler

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Tuğgeneral İsmail Cenkeri Ersöz, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevine atandı ve Kaymakam Ayhan Işık'ı ziyaret etti. Ayrıca belediye sünnet şenliği düzenledi ve mezarlık duvarları yenileniyor.

Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral İsmail Cenkeri Ersöz, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık, Ersöz'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Işık ve Ersöz bir süre sohbet etti.

YAŞ kararlarının ardından Tuğgeneral Ali Aydın Torun emekliliğe ayrılmıştı.

Sünnet Şenliği düzenlendi

Lüleburgaz Belediyesince Sünnet Şenliği düzenlendi.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde düzenlenen programa, sünnet edilen 19 çocuk ile aileleri katıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de törene katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

Etkinlikte çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi.

Mezarlığın duvarları yenileniyor

Lüleburgaz Belediyesi, Kocasinan Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Lüleburgaz Şehir Mezarlığı'nda yenileme çalışması başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlığın eskiyen çevre duvarlarını yeniliyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehir mezarlığının çevre güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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