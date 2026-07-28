Pınarhisar'da Kaymakam ve Belediye Başkanından Sahada Çalışma
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, ilçede Naim-Rabia Veyzioğlu ve Ali-Adile Karaduralı çiftlerini evlerinde ziyaret ederek isteklerini dinledi. Ayrıca Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni imara açılan yollarda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor; Belediye Başkanı İhsan Talay çalışmaları yerinde takip etti.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, hane ziyaretlerini sürdürüyor.
Özderin, ilçede yaşamını sürdüren Naim ve Rabia Veyzioğlu çifti ile Ali ve Adile Karaduralı çiftini evlerinde ziyaret etti.
Ziyaretlerde çiftler ile sohbet eden Özderin, ailelerin isteklerini dinledi.
Özderin, her fırsatta hane ziyaretlerinde bulunduğunu ifade ederek, vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceğini belirtti.
Yol yapım çalışması
Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.
Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni imara açılan yollarda asfaltlama çalışmasında bulunuyor.
Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.
Yeni ulaşım akslarıyla ilçe trafiğini rahatlatmaya çalıştıklarını ifade eden Talay, ekiplerin en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp yolların trafiğe açılacağını kaydetti.