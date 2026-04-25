Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz gazisi Sabahattin Çelik'i makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 15 Temmuz gecesi hain kalkışma girişimine karşı Türk milletinin vatanına ve demokrasisine sahip çıkarak sarsılmaz bir irade sergilediğini söyledi.

Milletin canı pahasına ortaya koyduğu direnişin bağımsızlık meşalesini perçinlediğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Canlarını hiçe sayarak gazilik mertebesiyle onurlanan kahramanlarımız her zaman başımızın tacıdır. Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Milletimizin kahraman evlatlarına olan vefa borcu asla unutulmayacaktır."

Konuşmaların ardından Vali Turan, gazi Çelik ile bir süre sohbet etti.

Kaymakam Özderin, ziyaretlerini sürdürüyor.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, Tozaklı köyünde yaşayan gazi Cevat Çakır ile Ali Yıldız'ı ziyaret etti.

Gazilerle sohbet eden Özderin, gazilerin taleplerini de dinledi.

Her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiğini ifade eden Özderin, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadeleleri ile bugünlere ulaştığını kaydetti.