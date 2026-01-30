Haberler

Şehit Jandarma Er Eskici Anıldı

Güncelleme:
Şehit jandarma komando er Tahsin Eskici, Lüleburgaz ilçesindeki kabri başında anıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1990 yılında şehit olan komando er Eskici için ilçe şehitliğindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Törene Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, şehit ailesi ile protokol üyeleri katıldı.

Üniversiteli aile desteği devam ediyor

Lüleburgaz Belediyesince yürütülen üniversiteli aile desteği sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, üniversiteli aile desteği programının bahar dönemi başvurularının başladığı bildirildi.

Başvuruların 6 Şubat Cuma günü sona ereceği aktarılan açıklamada, başvuruların belediye binasında alındığı kaydedildi.

İzci kış kampı yapıldı

Lüleburgaz Belediyesi ile Lüleburgaz Kent Konseyi iş birliğiyle uygulanan "Lüleburgaz İzcileri" etkinlikleri kapsamında kış kampı düzenlendi.

Kocaeli'nin Yuvacık ilçesindeki kamp alanında gerçekleştirilen etkinlikte izcilere yaşam becerileri geliştirme eğitimi verildi.

Kampta izciler düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
