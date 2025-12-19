Kırklareli'nde şehit aileleri ve gazilere yönelik ebru sanatı kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen kursa 24 şehit ailesi ile gazi katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda, kursa katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.

Sanatın birçok faydalı yönünün olduğunu anlatan Özbaş, "Kurs ile katılımcıların kendilerini ifade etmelerini, özgüvenlerini artırmalarını, yaşadıkları travmalarla başa çıkmalarını, duygusal olarak iyileşmelerini ve toplumla yeniden bağ kurmalarını hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan, şehit aileleri ve gazilerle ebru yaptı.

Gıda işletmeleri denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri market, pastane ve gıda satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Su verimliliği eğitimi düzenlendi

Babaeski'de ilkokul öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi.

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.

Öğrencilere, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlenmeler hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere broşür dağıtıldı.