Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'e ziyaretler sürüyor.

Altınöz, makamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Murat Mert Hallumoğlu, Çocuk Şube Müdürü Mustafa Aslantürk ile Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amiri Gökhan Haskırış'ı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınöz, okullarda ve okul çevrelerinde görev yapan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Üreticiler, iklim değişikliği ve kuraklık konusunda bilgilendirildi

Vize ilçesinde üreticilere iklim değişikliği ve kuraklık konusunda bilgi verildi.

Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü görevlileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi, kuraklık, suyun doğru kullanılması ve verimli sulama konuları hakkında üreticilere bilgi verdi.

Programa, Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu da katıldı.