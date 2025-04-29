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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ı ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ı ziyaret etti.

Vali Turan, ziyarette Kırklareli hakkında Çakmak'a bilgi verdi.

Çakmak da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güvenli motosiklet sürücülüğü eğitimi verildi

Babaeski ilçesinde güvenli motosiklet sürücülüğü eğitimi verildi.

Babaeski Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Şehit Ersan Yenici Anadolu Lisesini ziyaret etti. Burada öğrencilere güvenli motosiklet sürücülüğü eğitimi verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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