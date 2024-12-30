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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bulut, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ardından hasta yakınları ile sohbet eden Bulut, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Kaymakam Balaban şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Balaban, şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip istekleri dinledi.

Her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiğini ifade eden Balaban, ülkenin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını söyledi.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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