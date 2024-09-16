Lüleburgaz Kaymakamı Okul Ziyaretlerinde Bulundu

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okul ziyaretlerinde bulundu.

Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, Ramazan Yaman Fen Lisesi, Ramazan Yaman İlkokulu ve Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Yüce, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yüce daha sonra okul idarecilerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrenci servisi şoförleri bilgilendirildi

Lüleburgaz ilçesinde öğrenci servisi sürücüleri bilgilendirildi.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ender Yapar, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Koray Güven, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Tugay Demircan ve polis memuru Mehmet Balta çeşitli bilgiler verdi.

Toplantıda, okul servis araçları ile yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini arttırmak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılık faaliyetlerinde huzur ve güvenliğin muhafaza edilmesi konuları görüşüldü.