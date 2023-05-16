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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncel Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, 2012 yılında Siirt'te şehit olan Ersan Yenici'nin Babaeski'nin Kuleli köyünde yaşayan ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Aile ile sohbet eden Ekici, şehitleri unutmadıkları ve unutturmayacaklarını söyledi.

Hayko Cepkin, Lüleburgaz'da konser verecek

Müzisyen Hayko Cepkin, Lüleburgaz'da konser verecek.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, Cepkin'in 18 Mayıs Perşembe günü Kongre Meydanı'nda konser vereceği bildirildi.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Kırklareli Valiliği Birol Ekici Güncel Haberler

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