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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kente 11 hekim atandığını belirtti.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kente 11 hekim atandığını belirtti.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, hekimlerin Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi, Lüleburgaz, Babaeski, Vize ile Pınarhisar Devlet Hastanelerinde görev yapacaklarını bildirdi.

Kentteki hekim sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Cerit, atamaların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Biçerdöver hasat kontrolleri

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce biçerdöver hasat kontrolleri yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin büyük emekle ürettiği ürünlerinin en az kayıpla hasat edilmesini sağlamak amacıyla biçerdöver hasat kontrollerinin arttırıldığını söyledi.

Hasadın başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemler alındığını ifade eden Aksoy, "İl genelinde bir koordinatör ve koordinatör yardımcısı, merkez ve ilçelerde 48 yetkili kontrolör denetim yapmak üzere görevlendirilmiştir. Hasat sırasında talimatlara uymayan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine cezai işlem uygulanacaktır." şeklinde konuştu.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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