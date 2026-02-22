Kırklareli'nde zabıtadan kaldırım ve yol işgali denetimi
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kaldırımlardaki işgaller için denetim yaptı. Bazı iş yerlerinin reklam dubaları ve tezgahları, yayaların geçişini engelledi. Zabıta ekipleri, uyarılarla kamu alanlarının korunmasını sağladı.
Kırklareli'nde zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karakaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların kaldırımları rahat ve güvenli şekilde kullanabilmesi amacıyla denetim yaptı.
Denetimlerde, bazı iş yerlerinin kaldırım üzerine koyduğu reklam dubaları ile market önlerinde bulunan tezgahların yayaların geçişini engellediği tespit edildi.
Kurallara aykırı şekilde konumlandırılan materyaller ekiplerce kaldırıldı.
Zabıta ekipleri, işletme yetkililerine yaya önceliği ve kamu alanlarının işgal edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimlerin kent genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.