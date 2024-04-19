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Kırklareli'nde Yolcu Otobüsü Devrildi

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Kırklareli'nde Metro Turizm'e ait bir yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazanın haber edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Metro Turizm'e ait X3362KC plakalı yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın haber edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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