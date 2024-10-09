Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Yol Yapım Çalışmaları ve Temizlik Etkinlikleri Devam Ediyor

Kırklareli'nde Yol Yapım Çalışmaları ve Temizlik Etkinlikleri Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doğu Mahallesi Seyfioğlu Tabyaları mevkisinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Lüleburgaz ilçesinde 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar' projesi kapsamında temizlik etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Doğu Mahallesi Seyfioğlu Tabyaları mevkisinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Yolun bozulan bölümlerini temizleyerek asfaltlamaya hazır hale getiren ekiplerin çalışmaları kısa sürede tamamlayacağı belirtildi.

"Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar"

Lüleburgaz ilçesinde "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" projesi kapsamında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi temizlik personeli ile vatandaşların da katıldığı programda, kentte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

Etkinlikte gruplar halinde cadde ve sokaklara ayrılan katılımcılar, yol ve kaldırımları süpürerek çöpleri topladı.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Yerel Haberler Lüleburgaz Güncel Çevre Emlak Yaşam

İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest

İsrail askerleri Netanyahu'ya başkaldırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"

 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Koç, Yay, Boğa burcu yorumu! 10 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? TOGG yandı mı? TOGG neden yandı? 9 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman? Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango kazanan rakamlar belli mi? 9 Ekim Çarşamba Milli Piyango sorgulama Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye maçı ne zaman? Karadağ-Türkiye Milli maç nerede, ne zaman, saat kaçta? Usame Bin Ladin oğlu Ömer bin ladin kimdir? Usame Bin Ladin oğluna ne oldu? Usame Bin Ladin kimdir? Usame Bin Ladin öldü mü, yaşıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.