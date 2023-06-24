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Kırklareli'nde Yangın: 90 Dönümlük Buğday Ekili Alan Zarar Gördü

Kırklareli'nde Yangın: 90 Dönümlük Buğday Ekili Alan Zarar Gördü

Güncel Haberler

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 90 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Sütlüce köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Köylüler de traktör ve iş makineleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürüldü. Yangında, yaklaşık 90 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 90 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Sütlüce köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Köylüler de traktör ve iş makineleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 90 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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