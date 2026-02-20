Kırklareli'nde yağışlar Üsküp Göleti'ni yüzde 100 doldurdu

Haberler

Kırklareli'nde aralıklarla etkili olan sağanak ve kar yağışı, Üsküp Göleti'ni doldurdu.

Yaz aylarında aşırı kuraklık nedeniyle su miktarı kritik seviyeye düşen gölet, yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Göletin su seviyesi son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Su seviyesinin artması, geçen yıl kuraklık endişesi yaşayan bölge halkını sevindirdi.

Beldede yaşayan Abidin Maldır, bölgenin son dönemde güzel yağış aldığını söyledi.

Sağanak ve kar yağışlarıyla göletin dolduğunu belirten Maldır, "Yaklaşık 2 yıldır göletimizin su seviyesi kritik düzeydeydi. Bu yıl yağışlarla göletimiz tamamen doldu. Şu an kontrolsüz akış gerçekleşiyor. Çok mutluyuz. Su demek her şey demek." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
