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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit eden ekipler, otomobil ve 2 adreste arama yaptı.

Operasyonda, 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y, R.Ö, E.N.T, K.G. ve N.M, Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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