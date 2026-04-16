Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalananan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 277 gram sentetik uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan 34 CKF 676 plakalı otomobilde bulunan 3 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bazı adreslerde yapılan aramada 277 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 220 lira, bir miktar döviz ile av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y, F.D, L.Ç. ve H.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi

Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Evli kadından ABD'li yayıncıya ahlaksız teklif! Eşi ortaya çıkınca şoke oldu

ABD'li yayıncıya ahlaksız teklif! Eşi ortaya çıkınca şoke oldu
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi

Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Sivas'ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı

Lise öğrencisinin okullara saldırı tehdidi, bir şehrimizi karıştırdı