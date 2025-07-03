Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde kenevir yetiştirildiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Operasyonlar sonrası bir kişi tutuklandı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi, Lüleburgaz, Babaeski ile Vize ilçelerinde bazı şüphelilerin evlerinde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

İki şüphelinin evinde kenevir bitkisi yetiştirmek amacıyla sera kurulduğunu belirlendi.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile çadır ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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