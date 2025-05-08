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Kırklareli'nde Turizm Sezonu Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde Turizm Sezonu Toplantısı Yapıldı
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Kırklareli'nde, Vali Uğur Turan başkanlığında turizm sezonu uygulamaları ve hudut kapılarında alınacak tedbirler görüşüldü. Havaların ısınmasıyla turizm alanında hareketlenme bekleniyor.

Kırklareli'nde Turizm Sezonu Uygulamaları ve Hudut Kapılarında Alınacak Tedbirler Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığını belirten Turan, özellikle havaların ısınmasıyla turizm sezonunda hareketlenmenin başladığını söyledi.

Hudut kapılarında yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Turan, kentte asayiş olaylarını ve trafik kazalarını en alt seviyeye indirmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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