Kırklareli'nde Turizm Sezonu Öncesi Güvenlik Tedbirleri Değerlendirildi

Kırklareli'nde turizm sezonunda deniz ve plajlarla alınan tedbirler görüşüldü.

Vali Uğur Turan başkanlığında İğneada Longoz Ormanları Milli Parklar Şefliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaz sezonunda denize girilebilen plajlar, turizm sezonu öncesi alınan tedbirler ve güvenlik önlemleri değerlendirildi.

Turan, vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm tedbirlerin en üst düzeyde tutulduğunu kaydetti.

Toplantıya, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş katıldı.