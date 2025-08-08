Kırklareli'nde Turizm Sezonu Öncesi Güvenlik Tedbirleri Değerlendirildi

Kırklareli'nde Turizm Sezonu Öncesi Güvenlik Tedbirleri Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen toplantıda, turizm sezonunda deniz ve plajlarda alınan güvenlik tedbirleri ele alındı. Vali Uğur Turan liderliğinde yapılan toplantıda, plajların güvenliği ve yaz sezonu öncesi hazırlıklar değerlendirildi.

Kırklareli'nde turizm sezonunda deniz ve plajlarla alınan tedbirler görüşüldü.

Vali Uğur Turan başkanlığında İğneada Longoz Ormanları Milli Parklar Şefliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaz sezonunda denize girilebilen plajlar, turizm sezonu öncesi alınan tedbirler ve güvenlik önlemleri değerlendirildi.

Turan, vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm tedbirlerin en üst düzeyde tutulduğunu kaydetti.

Toplantıya, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Sahte diploma skandalında gözlerin çevrildiği kurumdan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı

RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.