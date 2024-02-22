Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 14 araç trafikten men edildi, 9 sürücünün ehliyetine el konuldu
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde yapılan trafik denetimlerinde 14 aracın trafikten men edildiğini ve 9 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konulduğunu açıkladı. Denetimlerde toplamda 2 bin 160 araç ve sürücü kontrol edildi, 364 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.
Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 14 araç trafikten men edildi, 9 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 1-20 Şubat tarihlerinde kent genelinde trafik denetiminde bulundu.
Oluşturulan uygulama noktalarında 2 bin 160 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Denetimlerde 364 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.
Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 14 araç trafikten men edildi. 9 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.