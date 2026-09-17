Haberler

Kırklareli'nde "Tercihin Ötesinde: Kendi Sesini Duymak" söyleşi düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde 'Tercihin Ötesinde: Kendi Sesini Duymak' söyleşi düzenlendi
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında "Tercihin Ötesinde: Kendi Sesini Duymak" konulu söyleşi düzenledi.

Kırklareli Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında "Tercihin Ötesinde: Kendi Sesini Duymak" konulu söyleşi düzenledi.

İstasyon Caddesi'nde açık alanda düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Seda Oktay, bireyin kendini tanıma süreci ve içsel farkındalık konularını ele aldı.

Oktay, söyleşide yaşam tercihlerinin bilinçli bir şekilde şekillendirilmesi, kişinin kendi sesini keşfetmesinin psikolojik iyi oluş üzerindeki olumlu etkileri ve karar verme süreçlerini belirleyen faktörler hakkında katılımcılara bilimsel veriler ışığında bilgi verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Bilim İletişim Ofisi koordinasyonunda yürütülen Bilim Kafe etkinlikleriyle bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasının ve farklı alanlarda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi

Trump'a bu gece uyku yok! En büyük darbeyi kendi seçtiği isimden yedi
Güney Kore ve Fransa'dan 3 yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatı

3 yıl sonra bir ilk! İki ülkenin savaş uçakları gökyüzünde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
İstanbul merkezli 'Ailem Güvende' operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

"Ailem Güvende" operasyonları sürüyor! Çok sayıda tutuklama var
Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti

Usta sanatçıdan acı haber geldi
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
ABD'li rapçi Macklemore, Sheeran'ın turnesinden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacak

“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı! 1 milyon dolar bağışlayacak
Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

TSK'dan Yunan'a net mesaj! Yüzlerce komando bölgeye çıkarma yaptı
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var