Kırklareli'nde tekvandocular için kuşak sınavı yapıldı

Kırklareli Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen tekvando kuşak terfi sınavında sporcular, kyorugi ve poomse alanında yeteneklerini sergileyerek bir üst kuşağa geçmek için mücadele etti. Tekvando İl Temsilcisi Gökhan Yeşil, sınavın önemine vurgu yaptı.

Kırklareli'nde tekvando ikinci dönem Gıp-Kuşak terfi sınavı düzenlendi.

Türkiye Tekvando Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Kırklareli Gençlik Merkezi spor salonunda gerçekleştirilen sınavda, tekvandocular bir üst kuşağa geçmek mücadele etti.

Sporcular, kyorugi ve poomse dalında yeterliliklerini sergiledi.

Antrenör ve sınav komisyonu başkanı Savaş Ergin, Kırklareli Tekvando İl Temsilcisi Gökhan Yeşil ile sınav komisyonu üyeleri, hazır bulundu.

Tekvando İl Temsilcisi Yeşil, gazetecilere, kuşak terfi eden sporcuları tebrik ederek, bu tür sınavların tekvandocular için önemli olduğunu söyledi.

Sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalar için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Yeşil, yeni kuşaklar ile yeni başarılara sporcuların hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
