Lüleburgaz'da çerezlik kabakta tarla günü
Kırklareli Lüleburgaz Eskitaşlı köyünde, çerezlik kabak çekirdeğinde verim ve kaliteyi artırmak için düzenlenen tarla günü etkinliğinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen 'Mertbey' ve 'Aday' çeşitleri incelendi. Uzmanlar bilgi verirken, yöreye uygun çeşitlerin yaygınlaştırılması ve üreticilere alternatif ürünler sunulması hedefleniyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde, çerezlik kabak çekirdeğinde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla tarla günü etkinliği düzenlendi.
Bölgede yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen "Mertbey" ve "Aday" kabak çeşitleri incelendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı teknik personeli tarafından katılımcılara çeşitlerin gelişimi, verim ve kalite özellikleri hakkında bilgi verildi.
Çerezlik kabak üretiminde yöreye uygun çeşitlerin yaygınlaştırılmasının ve üreticilerin alternatif ürünlerle buluşturulmasının hedeflendiği program, çiftçilerin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasıyla tamamlandı.