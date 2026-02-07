Haberler

Kırklareli'nde taksirle yaralama şüphelisiyle "bağış" şartıyla uzlaştı

Güncelleme:
Kırklareli'nde bir kişi, kendisini taksirle yaralayan şüpheli ile bağış şartıyla uzlaştı. Şüpheli K.A, uzlaştırma gereği hayatını kaybeden avukatın ailesine 3 bin lira bağışta bulundu.

Kırklareli'nde bir kişi, kendisini taksirle yaralayan şüpheliyle bağış şartıyla uzlaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran K.T, taksirle yaralanmasına sebep olan yabancı uyruklu K.A. hakkında şikayette bulundu.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Müşteki K.T, uzlaştırmacıya, şüpheli K.A'nın Yalova'da saldırı sonucunda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü personeli avukat Zekeriya Polat'ın ailesine 3 bin lira bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini bildirdi.

Teklifi kabul eden şüpheli K.A, uzlaştırma kararı kapsamında avukatın ailesine 3 bin lira bağışta bulundu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
