Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda su verimliliği, altyapı yatırımları, su kayıplarının azaltılması ve kuraklıkla mücadele gibi konular ele alındı.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan sunum yaptı.

Toplantıda, su verimliliği çalışmaları, altyapı yatırımları, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması, kuraklıkla mücadele, yer altı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ile 2025 yılında alınan kararların uygulama süreçleri değerlendirildi.

Turan, yaptığı konuşmada, suyun yalnızca doğal bir kaynak değil, hayatın, üretimin ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli olduğunu söyledi.

Artan kuraklık riski ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte su kaynaklarının korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayan Turan, suyun verimli kullanımı, kayıpların azaltılması, akıllı su yönetimi sistemlerinin yaygınlaştırılması ve altyapının güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler

100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak

Saldırılar sonrası yeni karar! Okul bahçelerine giremeyecekler
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Üniversite hocasının korkunç sonu! Dürümcüde can verdi
Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

'Sıra bende' demişti! Evinden çeşit çeşit çıktı
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak

Saldırılar sonrası yeni karar! Okul bahçelerine giremeyecekler
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam

Saldırılara bu yüzden sessiz kalmış! Cevabı ortalığı karıştıracak