Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, İğneada beldesinde balıkçı teknelerinde avlanan balıkların denetimini yaptı. Denetimler sırasında avlama boyları, av araçları ve ruhsat belgeleri kontrol edildi.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde limandaki balıkçı teknelerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, avdan limana dönen teknelerdeki balıkların asgari avlanabilir boyları, av araçlarının uygunluğu ile ruhsat ve izin belgeleri incelendi.
Balıkçı teknelerinde avlanan balıkların kota uygunluğu, miktar doğruluğu ve taşıma koşulları da kontrol edildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel