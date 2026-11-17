Kırklareli'nde sis görüş mesafesini yer yer 40 metrenin altına düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nde sabah başlayan sis, görüş mesafesini yer yer 40 metrenin altına düşürdü. Sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken polis çeşitli noktalarda önlem aldı; kentte sıcaklık 14 derece ölçüldü, sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA