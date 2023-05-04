Kırklareli'nde silahlı kavgaya ilişkin 11 kişi gözaltına alındı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 11 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 11 şüpheli yakalandı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta Özerler Mahallesi'nde bir eğlence mekanındaki silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel