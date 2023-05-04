Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırklareli'nde silahlı kavgaya ilişkin 11 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde silahlı kavgaya ilişkin 11 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 11 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 11 şüpheli yakalandı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta Özerler Mahallesi'nde bir eğlence mekanındaki silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title