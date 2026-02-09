Haberler

Kırklareli'nde sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi

Kırklareli'nde sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Kırklareli'nde sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi verildi. Törende, sigaranın sağlık üzerindeki zararlı etkileri vurgulandı ve sigara bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğu belirtildi.

Kırklareli'nde Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sigarayı bırakanlar için teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığı Başkanı Aslı Karakahya, sağlık çalışanları ve sigarayı bırakanlar katıldı.

Vali Turan, konuşmasında sigaranın insan sağlığı açısından son derece zararlı olduğunu belirterek, sigaranın başta kanser, kalp ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere pek çok ciddi rahatsızlığın en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Sigara bağımlılığının yalnızca bireyi değil, ailesini ve toplumu da olumsuz etkilediğini vurgulayan Turan, her yıl dünyada yaklaşık 8 milyon kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.

Sigarayı bırakmanın her zaman mümkün olduğuna dikkati çeken Turan, "Bugün belge takdim edeceğimiz vatandaşlarımız, iradenin, kararlılığın ve umudun temsilcileridir. Gösterdiğiniz bu güçlü duruş, çevrenizdeki pek çok insana da ilham olacaktır." dedi.

Turan, koruyucu sağlık hizmetleri ve bağımlılıkla mücadelede çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Cerit ise sigara bağımlılığını tedavi edilebilir bir hastalık olarak gördüklerini belirterek, sigarayı bırakmak isteyenleri sigara bırakma polikliniklerine davet etti.

Programda ayrıca Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gizem Şenkardeşler, sigaranın insan sağlığına zararları hakkında bilgilendirme yaptı.

Törenin sonunda Vali Turan, sigarayı bırakan 28 kişiye teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt

Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor mu? Beklenen açıklama geldi
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar

Salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Sanki stadyum! Böyle işletme görülmedi

Videoyu izleyen herkes "Bu ne böyle" demekten kendini alamıyor
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

Gizemli sevgiliye bırakmak istediği miras ortaya çıktı