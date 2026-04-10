Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaaz verdi.
Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran