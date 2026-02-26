Haberler

Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli Belediyesince bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Vali Turan, programda, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Ramazan ayında birlik, beraberlik, hoşgörü ve paylaşma duygularının ön plana çıktığını ifade eden Turan, ramazan ayının maneviyatının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise şehit aileleri ve gazilerle aynı sofranın etrafında bir araya gelmenin tarifsiz duygusunu ve onurunu yaşadığını vurguladı.

Her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiğini belirten Bulut, "Bu topraklar için bedel ödemiş yüreklerin hatırası, sadece anmalarda değil, hayatın içinde, yan yana oturduğumuz sofralarda, paylaştığımız lokmada, ettiğimiz duada da diri kalmalı. Bu düşünceyle gerçekleştirdiğimiz bu özel buluşmada, vatan uğruna can vermiş aziz şehitlerimizi rahmetle andık, fedakarlıklarıyla milletimizin onur nişanesi olan gazilerimize şükranlarımızı bir kez daha ifade ettik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin

"Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin"
İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme

İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi

Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı

Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı