Kırklareli'nde 'Sazan Sarmalı' Dolandırıcısı Tutuklandı
Kırklareli'nde internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kırklareli'nde "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden bazı kişilerin dolandırıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler yaptığı çalışmada kimliğini belirledikleri şüpheli A.D'yi İzmir'de yakalayıp Kırklareli'ne getirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel