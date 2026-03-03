Haberler

Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Vali Turan, Türkiye'nin sağlık alanında örnek olduğunu vurguladı.

Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından katılımcılara yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ardından, gündem maddeleri görüşüldü.

Vali Turan, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Turan, bu hizmetlerin artarak devam etmesini önemsediklerini kaydetti.

Turan, sağlık çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
